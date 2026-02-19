Jubel bei der Männerriege

Seit dem 7. Februar ist es klar: Nach einer sehr konstanten und erfolgreichen Wintermeisterschaft steigt die Männerriege Schupfart 2 hinter der Männerriege Sulz in die Kategorie B auf.

Aufstieg in Kategorie B geschafft

In den 22 Spielen erreichte die Männerriege 64 Punkte. Für den ersten Platz fehlten den Schupfarter Faustballern zwei Punkte. Gratulation an Roger Leubin, Patrick Fluck, Patrick Hasler und Joe Hochstrasser zu dieser erfolgreichen Wintersaison und zum Aufstieg.

Die Männerriege Schupfart 1 hat noch eine Runde vor sich. Sie findet am Donnerstag, 26. Februar, in Zeihen statt. Es steht aber schon vor der letzten Runde fest, dass Schupfart 1 die Saison im Mittelfeld der Kategorie C auf Platz 7 beendet.

Die Mannschaft Schupfart 3 bestreitet im März noch zwei Runden, aktuell steht sie ebenfalls wie die erste Mannschaft auf dem 7. Platz in der Kategorie E. In dieser ist im Mittelfeld noch sehr viel offen und es gibt bestimmt noch spannende zwei Ru nden in Eiken u nd Münchwilen.

Ein grosser Dank der Schupfarter geht an die Helfer an den Heimrunden sowie die zahlreichen Schupfart-Fans, die während der einzelnen Runden eine grossartige Unterstützung geleistet haben.

Sommermeisterschaften und mehr

Schon bald stehen die Sommermeisterschaften und die vielen Sommerturniere im Fricktal auf dem Programm. Die Männerriege Schupfart wird mit zwei Mannschaften im Sommer an den Start gehen und an den Turnieren jeweils mit einer Mannschaft antreten. Die Spieler freuen sich jetzt schon auf viele Schupfarter Schlachtenbummler, auch in den warmen Monaten. (mgt)