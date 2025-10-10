JOYFULVOICES FRICK BRINGT «DOLCE VITA» ZUM PUBLIKUM

Bevor sich der Projektchor Joyfulvoices Frick, Binningen/Bottmingen auf die Konzertreise nach Apulien begab, stand ein Benefizkonzert in der Friedenskirche in Wehr auf dem Programm. Vor einem gut gelaunten Publikum, das gerne mitsang und mitklatschte, wurden unter dem Titel «dolce vita» ...

Bevor sich der Projektchor Joyfulvoices Frick, Binningen/Bottmingen auf die Konzertreise nach Apulien begab, stand ein Benefizkonzert in der Friedenskirche in Wehr auf dem Programm. Vor einem gut gelaunten Publikum, das gerne mitsang und mitklatschte, wurden unter dem Titel «dolce vita» bekannte Songs der Interpreten Gianna Nannini, Stevie Wonder, Adriano Celentano, Albano und Romina Power, Umberto Tozzi und einigen mehr aufgeführt. Der Erlös dieses Benefizkonzertes geht an das Projekt Granja el Ceibo, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Argentinien. Der nächste Auftritt des Chores ist in Bari, bevor die singbegeisterten Frauen und Männer unter der bewährten Leitung von Dieter Wagner dann am Freitag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Margarethenkirche in Binningen und am Samstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr, in der reformierten Kirche in Frick auf treten. (mgt)



