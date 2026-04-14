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Jonas Bühler erfolgreich im Freiamt

  14.04.2026 Sport
Jonas Bühler (in weiss) bestand gegen die «Grossen» an seinem ersten Aktiven-Fest unter freiem Himmel. Foto: Ludwig Dünner
Jonas Bühler (in weiss) bestand gegen die «Grossen» an seinem ersten Aktiven-Fest unter freiem Himmel. Foto: Ludwig Dünner

Freiluftsaison der Nordwestschweizer Schwinger im Guggibad eröffnet

93 Schwinger, darunter vier Fricktaler, trotzten dem nasskalten Wetter am Guggibadschwinget bei Buttwil und starteten in die Freiluftsaison im Aargau. Der junge Eidgenosse Sinisha Lüscher konnte das Fest ...

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