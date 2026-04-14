Jonas Bühler erfolgreich im Freiamt

93 Schwinger, darunter vier Fricktaler, trotzten dem nasskalten Wetter am Guggibadschwinget bei Buttwil und starteten in die Freiluftsaison im Aargau. Der junge Eidgenosse Sinisha Lüscher konnte das Fest ...

Freiluftsaison der Nordwestschweizer Schwinger im Guggibad eröffnet

93 Schwinger, darunter vier Fricktaler, trotzten dem nasskalten Wetter am Guggibadschwinget bei Buttwil und starteten in die Freiluftsaison im Aargau. Der junge Eidgenosse Sinisha Lüscher konnte das Fest für sich entscheiden. Der Fricktaler Jonas Bühler zeigte gute Leistungen.

Ludwig Dünner

Traditionell ist es der Guggibadschwinget, welcher die Freiluftsaison der Schwinger in der Nordwestschweiz eröffnet. 1350 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten bei nasskaltem Wetter die Wettkämpfe der 93 Schwinger. Bereits zu Beginn des Schlussganges stand fest, dass der junge Neu-Eidgenosse Sinisha Lüscher das Fest für sich entschieden hatte. Im Schlussgang bodigte er jedoch noch den heimischen Eidgenossen Lukas Döbeli.

Position bezogen

Etliche Schlussgangteilnahmen und Festsiege durfte Jonas Bühler im letzten Jahr feiern. Jetzt hat der 16-jährige Landmaschinenmechaniker-Lehrling zu den Aktivschwingern gewechselt. Ende März am Hallenschwinget in Lenzburg schnupperte er das erste Mal bei den «Grossen» Wettkampfluft. Nun, am Guggibadschwinget, startete er mit einem Sieg gegen den gleichaltrigen Gast Aaron Köpfli, den er bereits im letzten Jahr im Freiamt besiegen konnte. Mit Lukas Räber hatte er bereits im zweiten Gang den ersten Kranzer auf dem Notenblatt. Der Gang endete gestellt. Der dritte Gang ebenso.

Im vierten Gang musste Bühler gegen den Innerschweizer Teilverbandskranzer Roland Reichmuth seine erste und einzige Niederlage des Tages hinnehmen. Den fünften Gang konnte der Fricktaler wieder für sich entscheiden. Im sechsten Gang wurde ihm mit Jonas Wüthrich nochmals ein Kranzschwinger zugeteilt. Der zurzeit verletzte Fricktaler Schwinger Tobias Dünner unterstützte Bühler vom Platzrand aus und gab mit seinen Worten Vertrauen. All diese Puzzleteile halfen Bühler, zum ersten Mal einen Kranzschwinger besiegen zu können. Mit diesen Leistungen konnte Bühler am Sonntag mit 56.00 Punkten das Fest auf dem sechsten Schlussrang beenden.

Sämi Schmid ebenfalls vorne mit dabei

Der Wittnauer Sämi Schmid konnte gegen den Gast Roland Reichmuth mit einem Sieg ins Fest starten. Sehr schnell wurde er dann für den zweiten Gang aufgerufen. Sein Gegner: der Eidgenosse und spätere Festsieger Sinisha Lüscher, der den ersten Gang gegen Tim Roth nicht beenden konnte, da sich Roth verletzte. So musste Schmid eine Niederlage gegen den jungen Eidgenossen Lüscher hinnehmen. Den dritten und fünften Gang konnte Sämi Schmid für sich entscheiden, und die Gänge vier und sechs endeten gestellt.

Schmid reihte sich mit einem Viertelpunkt weniger einen Rang hinter Jonas Bühler ein. Moritz Truckenmüller und Simon Müller konnten jeweils zwei Gänge für sich entscheiden. Für Truckenmüller endete ein Gang gestellt und dreimal musste er sich geschlagen geben. Simon Müller konnte drei Gänge stellen und zweimal unterlag er seinem Gegner.