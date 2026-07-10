Jodlerklub Frick trifft Basler Fasnacht

Was tönt wie ein wilder Kulturmix, wurde am letzten Juni-Wochenende Realität. In Basel ging das Eidgenössische Jodlerfest über die Bühne. Der Jodlerklub Frick und das Chinderjodlerchörli Frick waren mit dabei und haben die Region zusammen mit anderen Jodlerklubs aus ...

Was tönt wie ein wilder Kulturmix, wurde am letzten Juni-Wochenende Realität. In Basel ging das Eidgenössische Jodlerfest über die Bühne. Der Jodlerklub Frick und das Chinderjodlerchörli Frick waren mit dabei und haben die Region zusammen mit anderen Jodlerklubs aus dem Fricktal würdig vertreten.

Das Eidgenössische Jodlerfest findet alle drei Jahre statt. In Basel war es schon 2020 geplant und musste aus uns bekannten Gründen verschoben werden. Um so grösser war nun die Freude, dass heuer dieses grossartige volkstümliche Fest in unserer Region stattfinden konnte. Die fast 12 000 Aktiven verwandelten die Basler Innenstadt in ein buntes, klingendes Openairfest, welches stimmungsmässig fast ein bisschen an die Basler Fasnacht erinnerte. Temperaturmässig war jedoch das Jodlerfest das pure Gegenteil der im Winter stattfindenden Basler Fasnacht. Trotzdem hörte man da und dort einen «Bebbi» sagen: «Die drey scheenschte Dääg im Summer», was ein Vergleich mit der geliebten Fasnacht und somit ein eidgenössischer Ritterschlag für den Jodelgesang war.

Der Jodlerklub Frick kam mit dem Besuch im Cliquenkeller der «Pfluderi» definitiv in Basel an. Der Besuch im historischen Gewölbekeller war eine wohltuende Abkühlung und zudem eine kulturelle Begegnung, welche es wahrscheinlich nur alle hundert Jahre einmal zu erleben gibt. Der herzliche Empfang und die gastfreundliche Bewirtung der «Pfluderi»-Clique wird allen ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Mit seinem gut bewerteten Liedvortrag und dem Auftritt des Chinderjodlerchörlis am Festakt und am Umzug trugen die Fricker Jodlerinnen und Jodler sehr viel zum lebendigen Volksfest bei. Nach dem Festakt wurde ausserdem klar, dass dem Fricktal eine ganz besondere Ehre gebührt. Die Fahne des Eidgenössischen Jodlerverbandes wird im Fricktal gastieren bis zum nächsten Eidgenössischen Jodlerfest in drei Jahren. Durch diese besondere Fahne wurde der Empfang des Jodlerklubs durch die Fricker Vereine am Sonntagabend noch würdiger. Dieser traditionelle Akt unterstreicht den Zusammenhalt und die gegenseitige Wertschätzung der Fricker Vereine. «An dieser Stelle gebührt den Verantwortlichen für diesen Anlass ein herzliches Dankeschön», heisst es in einer Medienmitteilung. So darf der Jodlerklub Frick sich zuversichtlich auf kommende Jodlerfeste freuen und beginnt das Vereinsjahr nach den Sommerferien mit dem Auftritt am 1. August in Frick und einer Schnupperprobe mit Apéro am 18. August für interessierte Sängerinnen und Sänger. (mgt)

www.jodlerklub-frick.ch