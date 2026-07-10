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Jodlerklub Frick trifft Basler Fasnacht

  10.07.2026 Frick
Die Fricker Jodler fühlten sich im Cliquenkeller der «Pfluderi» gut aufgehoben. Foto: zVg
Die Fricker Jodler fühlten sich im Cliquenkeller der «Pfluderi» gut aufgehoben. Foto: zVg

Was tönt wie ein wilder Kulturmix, wurde am letzten Juni-Wochenende Realität. In Basel ging das Eidgenössische Jodlerfest über die Bühne. Der Jodlerklub Frick und das Chinderjodlerchörli Frick waren mit dabei und haben die Region zusammen mit anderen Jodlerklubs aus ...

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