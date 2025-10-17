JODLER-REISLI NACH APPENZELL

Am Sonntag sang das Sunnebärgchörli Möhlin die Jodlermesse «Bhüet euch!» in der Kirche Sankt Mauritius in Appenzell. Ein wunderschönes Erlebnis. Gestärkt mit einem Apéro sangen wir unter den Arkadenbögen im «Dorf» gleich weiter. Das Mittagessen im Gasthaus Leimensteig in Schlatt mundete ausgezeichnet und Lydia, die lustige Wirtin, war sehr um unser Wohl besorgt. Unten im Dorf stand der nächste Programmpunkt an: «Gradhäbe und Talerschwinge» mit einem Jodler von Appenzell Tourismus. Unglaublich, was für Töne Hannes Inauen aus unseren Kehlen hervorlockte fürs «Rugguseli»! Auch beim Talerschwingen hatten einige den Dreh schnell raus. Unsere neu erlernten Künste führten wir gleich in der Hauptgasse in Appenzell auf. Der Genuss des Nationalgerichts «Chäshöreli mit Süüdwurscht» durfte nicht fehlen und gut gefüttert und glücklich fuhr uns der Car dann sanft nach Hause, ohne Gesang, aber mit vielen tollen Eindrücken gesegnet. (mgt)