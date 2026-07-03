Job mit Zentrumsfunktion: erste Bewerbungen treffen ein

Die Fasnachtzunft Ryburg hätte da so eine Idee und schickt den Bürkligeist ins Rennen. Derweil ihr Vorschlag auf dem hauseigenen Facebook-Account durch die Decke geht, tauchen schon die nächsten Anwärter auf, denen man genauso den Job in leitender Zentrumsfunktion beim Kreisel zutraut.

Einfacher wird’s damit nicht. Aber witziger. Übrigens: Der Bürkligeist ist den Ryburgern während der Fasnacht wie ein Fels in der Brandung. Quasi ein Wellenbrecher mit Teilzeitpensum. Vielleicht sucht er deswegen was Langfristiges.

(rw)

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