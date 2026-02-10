Jetzt, mein Grosser, werden die Seiten gewechselt!

Seit Tagen herrscht in Möhlins Kindergärten und Primarschulen helle Aufregung. Und für Erwachsene gilt: So eine Parade muss man gesehen haben.

Denn was wäre ein Kinderumzug ohne Publikum?

Seit Tagen herrscht in Möhlins Kindergärten und Primarschulen helle Aufregung. Und für Erwachsene gilt: So eine Parade muss man gesehen haben.

Ronny Wittenwiler

Aufgepasst, das wird der Knaller: Mit einem Böllerschuss um 14 Uhr setzt sich übermorgen Donnerstag ein Tatzelwurm in Bewegung, wie man ihn noch selten gesehen hat. Dass am Kinderumzug fast 500 (!) Mädchen und Buben für eine ganz besondere Magie sorgen, ist nämlich einer kalendarisch glücklichen Fügung geschuldet.

Es gibt schlimmere Pflichtfächer

Meistens fällt der 3. Faisse (Altweiberfasnacht) in die Ferienzeit. Heuer hingegen nicht und somit wird aus Möhlins traditionellem Kinderumzug dieses Jahr eine weitaus grössere Parade als üblich.

Fasnacht macht Schule. Oder Schule macht Fasnacht. Es gibt schlimmere Pf lichtfächer, und was jetzt noch fehlt zum Happy End ist das Publikum am Strassenrand. Eltern, Grosseltern, der Götti und das Gotti, sowieso alle, die Teil dieses besonderen Zaubers werden wollen, sind am Donnerstagnachmittag gefragt. Denn ein Kinderumzug ohne Publikum ist wie die Kanone ohne Konfetti.

Das weiss auch Jacqueline Kym von der Primarschule Storebode. «Es sind alle willkommen», sagt die Schulleiterin. Jeder einzelne am Strassenrand setze damit ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber Kindern, die sich für diesen einen grossen Moment derart viel Mühe gegeben hätten. Tatsächlich wurde in Möhlins Kindergärten und Primarschulen gebastelt, gewerkelt, gezeichnet und manche der Sujets fanden gar Eingang in den gesamtschulischen Kontext – so etwa die Welt der Pinguine anlässlich des Unterrichtsfachs Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG). Ob das auch für das Sujet «Krümelmonster und Cookies» gilt, sei einmal dahingestellt, doch jetzt mal im Ernst: Diesen Spass sollte man sich nicht entgehen lassen.

Es liegt was in der Luft

Letztlich gehe es auch darum, den Kindern die Fasnacht als Kulturanlass im Dorf näherzubringen, sagt Kapellmeisterin Kym. Und weil nun eben der dritte Faisse nicht auf die Ferien falle, «können dieses Mal alle aktiv daran teilhaben.» So sind im Gegensatz zu den grossen Möhliner Umzügen am Fasnachtssonntag (15. Februar) und Fasnachtsdienstag (17. Februar) die Kleinsten für einmal mittendrin statt nur dabei. Und Jacqueline Kym? Sie weiss jetzt schon, wie es sich anfühlen wird, wenn kurz vor 14 Uhr fast 500 Kinder voller Aufregung ihren Platz in der Formation suchen, oben beim Fuchsrainschulhaus, und mitten im Gewusel diese positive Spannung in der Luft liegt. «Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.» Dann ertönt der Böllerschuss, die Kleinen laufen los. Und jeder und jede am Strassenrand wird Teil einer Magie, wie sie Möhlin-Ryburg nun mal zu zelebrieren versteht.

Hier können Sie applaudieren

Am Kinderumzug kommenden Donnerstag, 12. Februar, nehmen sämtliche Kindergartenabteilungen und alle Erst- und Zweitklässler teil, zudem mehrere Klassen der dritten und vierten Primarstufe. Die Fasnachtzunft Ryburg (Gugger, Jungtambouren) und die Meler Galgevögel (Gugger) begleiten die insgesamt 460 Kinder auf ihrer Parade, angeführt von Frau Fasnacht und Herrn Obrigkeit. Start ist um 14 Uhr beim Schulhaus Fuchsrain. Umzugsroute: Fuchsrainstrasse, Hauptstrasse, Sonnenpark/ Weidenpark, Eschenmattstrasse, Dammstrasse und via Hauptstrasse zurück zur Fuchsrainstrasse. (rw)