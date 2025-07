Jetzt ist die WM-Medaille da: Kyburz holt Bronze

Über die Mitteldistanz am Mittwoch noch haarscharf am Podest vorbei, gewinnt der Möhliner Orientierungsläufer Matthias Kyburz am Donnerstag Bronze über die Langdistanz. Der Fricktaler holt die erste Medaille für die Schweizer Männer an dieser Weltmeisterschaft in Finnland.



Nachdem Kyburz über die Mitteldistanz eine Medaille noch um eine Sekunde verpasst hatte und damit seinen Titel nicht verteidigen konnte, lag das Sekundenglück nun auf seiner Seite. Der Möhliner läuft dank einem starken Schlussteil zu Bronze, rund zehn Sekunden vor dem Schweden Emil Svensk. Top-Favorit Kasper Harlem Fosser (NOR) verteidigt seinen Titel über die Langdistanz souverän und gewinnt mit fast drei Minuten Vorsprung vor Martin Regborn aus Schweden. Matthias Kyburz kurz nach dem Rennen: «Diese Medaille bedeutet mir sehr viel, denn ich habe mich sehr intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet. In Skandinavien über die Langdistanz eine Medaille zu gewinnen ist extrem schön.» Nachdem auch das Schweizer Frauenteam am Mittwoch über die Mitteldistanz noch leer ausgegangen war, verteidigt Simona Aebersold in einem dramatischen Rennen ihren Titel und wird Weltmeisterin über die Langdistanz. (rw/mgt)