Jetzt ist alles eine Nummer grösser

U15-Volleyball-Juniorinnen aus Möhlin

Kommenden Sonntag beginnt für das U15-Mädchenteam von Volley Möhlin die Meisterschaft (im Steinli). Das Team besteht aus Mädchen vom letztjährigen U13-Kader, erfahrenen U15- sowie U17-Spielerinnen und wird ergänzt mit Neuzugängen und Wiedereinsteigerinnen. Die Jugendlichen feilten mit ihren Trainerinnen Gabi Barth, Analea Apelt, Valerie Brüngger und Vanessa Frey an der Verbesserung ihrer Grundtechnik. Das wichtigste Saisonziel ist das Erlernen des sicheren Spielaufbaus auf dem Grossfeld. Noch in der U13-Kategorie stehen sich auf jeder Netzseite vier Spielerinnen gegenüber, nun ist das Feld bei den U15 doppelt so gross und es spielen jeweils sechs Akteurinnen in einem Team. Die Volleyballerinnen, die schon im zweiten Jahr bei der U15 im Einsatz sind, spielen noch in der nächsthöheren Kategorie U17 mit, die in Einzelspielen ausgetragen wird. Die Meisterschaft der U15 findet in monatlichen Turnieren während der Zeit von Oktober bis März statt. Die Spielerinnen fiebern nun dem Anpfiff zum ersten U15-Turnier der Saison entgegen, diesen Sonntag in der Steinlihalle. (mgt)