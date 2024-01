Jetzt greifen sie wieder an

Die Mischung macht’s: Das 3. Liga Pro-Team von Volley Möhlin besteht aus jungen und erfahrenen Spielerinnen gleichermassen. Miteinander haben sie die Vorrunde gerockt. Am Samstag beginnt die Rückrunde.

Da Monique Lindemann als Trainerin zur Möhliner 1. Liga wechselte, mussten sich die Spielerinnen auf die schwierige Suche nach Ersatz machen. Erfreulicherweise konnten sie vereinsintern eine Lösung finden. Lea Oliva, die schon länger in diesem Team als Spielerin aktiv ist, übernahm den Lead in den Trainings. Die Meisterschaftsspiele coacht die ehemalige Mitspielerin Petra Barbazza.

Der Start in die Meisterschaft erwies sich als sehr erfolgreich. Bei den ersten sieben Spielen der Saison gingen die Möhliner Volleyballerinnen immer als Siegerinnen vom Platz. Mit dem STV Gränichen 1 und dem BTV Aarau 3 teilte sich die Mannschaft lange die vordersten drei Plätze der Rangliste.

Spannende Vorrunde

Die beiden letzten Spiele der Vorrunde standen gegen Gränichen und Aarau an, was die Vorrunde bis zum Ende sehr spannend gestaltete. Gegen BTV Aarau mussten die Fricktalerinnen in einem sehr umkämpften Match eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen, konnten aber noch einen Punkt mitnehmen. Beim letzten Spiel auswärts in Gränichen fand Volley Möhlin nicht richtig ins Spiel. Das Team erlaubte sich zu viele Eigenfehler, so dass die Gastgeberinnen einen klaren 3:0-Sieg feiern konnten. Damit beendete das Team von Petra Barbazza und Lea Oliva die Vorrunde auf dem sehr guten dritten Rang und freute sich über diesen unerwarteten Erfolg.

Nach einer kurzen Festtagspause trainiert die Mannschaft bereits wieder fleissig, um auch in der Rückrunde zu überzeugen. Das nächste Heimspiel im Steinli findet übermorgen Samstag, 13. Januar, um 12.15 Uhr, gegen die Sechstplatzierten von SV Volley Wyna statt. Das Team würde sich über eine lautstarke Unterstützung freuen. (mgt)