Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jenson Schmid fordert die Schweizer Snooker-Elite

  13.12.2025 Gipf-Oberfrick, Sport
Jenson Schmid und Kevin Wegmann freuen sich über den 2. Platz im Team-Wettbewerb. Fotos: zVg
Jenson Schmid und Kevin Wegmann freuen sich über den 2. Platz im Team-Wettbewerb. Fotos: zVg

Inmitten der Crème de la Crème des Schweizer Snookersports lieferte der 16-jährige Gipf-Oberfricker am vergangenen Wochenende einen weiteren Beweis für seine ausserordentliche Klasse.

Nach sechs intensiven Qualifikationsrunden hatten sich die besten acht Spieler ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote