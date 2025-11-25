Jeden Tag auf Achse

Behindertenfahrdienst Rheinfelden

Dem Stiftungsrat des Behindertenfahrdienstes Rheinfelden und Umgebung (BFD) ist es ein grosses Anliegen, der Fahrerin und den Fahrern für ihren freiwilligen, unentgeltlichen Einsatz anlässlich eines jährlichen Fahrertreffens Danke zu sagen.

Mit zwei hervorragend ausgerüsteten rollstuhlgängigen Fahrzeugen sind eine Fahrerin und 23 Fahrer jeden Tag – auch an Sonn- und Feiertagen – und bei jedem Wetter für Menschen mit Beeinträchtigung, für mobilitätseingeschränkte Menschen, für Betagte und auch für Menschen die einfach schlecht zu Fuss sind, unterwegs. Fahrgäste schätzen auch den «Turny», ein ausfahrbarer, senkbarer Schwenkhubsitz, der den Autositz komplett nach aussen bewegt und ihn auf die gewünschte Höhe absenkt. Gegen 5000 Fahrten werden jährlich vom BFD ausgeführt und dabei über 65 000 Kilometer zurückgelegt.

Zusammen mit dem Stiftungsrat genossen die Fahrerin und die Fahrer kürzlich ein herrliches Nachtessen im Waldhaus Möhlin. Speziellen Dank erhielten drei langjährige, treue BFD-Fahrer, die vom Fahrdienst verabschiedet wurden. Fritz Blaser, Rheinfelden, Uwe Kloiber, Möhlin, Markus Müller, Rheinfelden, sassen viele Jahre hinter dem Steuer der Kleinbusse. Die drei Fahrer sind der Meinung, dass die Wertschätzung der Fahrgäste gegenüber den freiwilligen Fahrern enorm sei und gleichzeitig ihre Motivation für den lang jährigen Dienst gewesen sei.

Auch der fünf Mitglieder zählende Stiftungsrat erfuhr im Herbst 2025 eine einschneidende Änderung. Der lang jährige Kassier Roland Weiss, Magden, musste aus gesundheitlichen Gründen seine Aufgaben niederlegen. Er war jeweils auch als Fahrer im Einsatz. Roland Weiss konnte leider am jähr-Foto: zVg

lichen Fahrertreffen nicht teilnehmen. Der Stiftungsrat konnte Christoph von Büren, Rheinfelden, für die Nachfolge als Kassier gewinnen. (mgt)

Die Reservation der Fahrten erfolgt in Zusammenarbeit mit dem SRK, Frick. Fahrten können unter Telefon 061 831 07 31 24 Stunden im Voraus reserviert werden. BFD-Fahrten finden nicht nur im Bezirk Rheinfelden statt; der Behindertenfahrdienst bringt seine Fahrgäste überall hin, auch an den Flughafen in Basel oder Zürich oder zur Rehabilitation an entlegene Destinationen und zu Besuch bei Familie und Bekannten.