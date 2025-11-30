Jean Frey bleibt Gemeindepräsident in Kaiseraugst

Knappes Resultat in Kaiseraugst: Mit 640 Stimmen ist Jean Frey von der SVP am Sonntag zum Gemeindepräsidenten für die Amtsperiode 2026/29 gewählt worden. Sein Herausforderer Oliver Jucker von der SP kommt auf 615 Stimmen und verpasst damit die Wahl. Die Wahlbeteiligung liegt bei 38,8 Prozent. Damit bleibt Jean Frey, der seit Juni Gemeindepräsident ist, auch in der nächsten Amtsperiode im Amt.

Bei der SVP freut man sich über das Ergebnis vom Sonntag: «Die Bevölkerung hat eine klare Entscheidung getroffen. Sie möchte Stabilität, Verantwortung und eine Politik, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen orientiert. Jean Frey steht genau dafür», erklärt Manuel Ackermann, Präsident der SVP Kaiseraugst. Mit dem Wahlausgang liegt das Gemeindepräsidium von Kaiseraugst in der neuen Amtsperiode in der Hand der Volkspartei, das Vizepräsidium hat die SP wie bisher mit Markus Zumbach inne. (vzu)

Ausführlicher Bericht in der NFZ vom Dienstag