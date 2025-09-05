Immobilien
Je rutschiger, desto besser

  05.09.2025 Frick

Erste Aargauer Meisterschaft im Schneepflugfahren in Frick

Für eine optimale Vorbereitung der Mitarbeitenden im Winterdienst findet am 11. September in Frick ein Fahrtraining mit Parcours statt; erstmals mit einer Schneepflugmeisterschaft. Dafür haben sich fast 100 Personen ...

