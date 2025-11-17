Immobilien
«Je mehr ich singe, desto besser geht es mir»

  17.11.2025 Persönlich
Die Sopranistin Sandra Rohrer Sacher ist als Künstlerin, Pädagogin und Musikvermittlerin tätig. Foto: Birgit Schlegel
Die Sopranistin Sandra Rohrer Sacher ist als Künstlerin, Pädagogin und Musikvermittlerin tätig. Foto: Birgit Schlegel

Die Zuzger Sopranistin Sandra Rohrer Sacher ist rege tätig als Sängerin und Pädagogin. Neben ihrem Beruf als Musikerin ist sie auch als Kindergärtnerin an verschiedenen Schulen im Kanton Aargau anzutreffen. Die generationenübergreifende Musikvermittlung ist ihr ein ...

