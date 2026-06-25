Jazz in Effingen

Am Samstag, 4. Juli, kommen Jazzfreunde wieder voll auf ihre Kosten. Um 19.30 Uhr verwandelt sich der Schulhausplatz oder – je nach Wetterlage – die Turnhalle in Effingen in eine Jazzbühne. Die Wynavalley Oldtime Jazzband ...

Die Wynavalley Oldtime Jazzband gibt sich die Ehre

Am Samstag, 4. Juli, kommen Jazzfreunde wieder voll auf ihre Kosten. Um 19.30 Uhr verwandelt sich der Schulhausplatz oder – je nach Wetterlage – die Turnhalle in Effingen in eine Jazzbühne. Die Wynavalley Oldtime Jazzband gibt sich ein Stelldichein und animiert die Zuhörer zum Mitswingen. Die Formation wurde im Dezember 1998 ins Leben gerufen und bestreitet seither in wechselnden Besetzungen Konzerte. In der aktuellen Zusammensetzung, bestehend aus Peter C. Beyeler, Shilo Buck, Werner Gisin, Max Keller, Walter Daetwyler und Ruedi Morgenthaler, spielt die Band seit 2020 zusammen. Die sechs Musiker präsentieren peppigen Dixieland, rhythmischen Swing und bewegenden Blues der 20er- und 30er-Jahre, lassen Improvisationen einfliessen und begeistern damit ihre Zuhörer. Ihre Vorbilder sind Chris Barber, die Dutch Swing College Band, aber auch Louis Armstrong. Man darf sich mitreissen lassen von den unterschiedlichen Rhythmen der Band, den Soli, dem Gesang und einen abwechslungsreichen Abend geniessen. Türöffnung ist um 19 Uhr, es gibt freie Platzwahl, für Speis und Trank ist gesorgt. Die Kulturkommission Böztal und die Wynavalley Oldtime Jazzband freuen sich auf zahlreiches Publikum. (mgt)