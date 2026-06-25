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Jazz in Effingen

  25.06.2026 Fricktal
Die Wynavalley Oldtime Jazzband wird am Samstag, 4. Juli, in Effingen auftreten. Foto: zVg
Die Wynavalley Oldtime Jazzband wird am Samstag, 4. Juli, in Effingen auftreten. Foto: zVg

Die Wynavalley Oldtime Jazzband gibt sich die Ehre

Am Samstag, 4. Juli, kommen Jazzfreunde wieder voll auf ihre Kosten. Um 19.30 Uhr verwandelt sich der Schulhausplatz oder – je nach Wetterlage – die Turnhalle in Effingen in eine Jazzbühne. Die Wynavalley Oldtime Jazzband ...

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