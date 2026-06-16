Jahrgang 1958 im Museum

Bevor das Fricktaler Museum in eine grosse Renovationspause und die Jahrgänger 1958 in die Sommerpause gehen, trafen sich die Jahrgänger am letzten Dienstag pünktlich um 15 Uhr in der Marktgasse. Zuerst ging es in den Keller. Nach dem Studium der Fabrikordnung der Zigarrenfabrik ...

Bevor das Fricktaler Museum in eine grosse Renovationspause und die Jahrgänger 1958 in die Sommerpause gehen, trafen sich die Jahrgänger am letzten Dienstag pünktlich um 15 Uhr in der Marktgasse. Zuerst ging es in den Keller. Nach dem Studium der Fabrikordnung der Zigarrenfabrik Wuhrmann waren alle froh, bereits pensioniert zu sein. «Frauen, welche einen eigenen Haushalt führen, können eine halbe Stunde vor der Mittagspause die Fabrik verlassen» … Interessant waren auch Bilder von früheren Schulklassen, einige Jahrgänger erkannten denn auch verschiedene Personen und Geschichten dahinter.

Viel Interessantes gabs auch in den oberen Stockwerken zu bestaunen. Den Park hinter dem «Drei Könige» kann man sich nicht mehr vorstellen und Gebäude rund um die Stadttore sind neueren Datums. «Den anschliessenden Apéro hatten wir uns verdient. Während dem Nachtessen gabs noch einiges zu erzählen, aus Vergangenheit und in die Zukunft. Wir machen nun eine Sommer pause und starten am Donnerstag, 6. August mit einem Spaziergang rund um Gebenstorf in den Herbst.» (mgt)