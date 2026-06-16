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Jahrgang 1958 im Museum

  16.06.2026 Rheinfelden
Nach dem Besuch des Fricktaler Museums gab es eine Stärkung. Foto: zVg
Nach dem Besuch des Fricktaler Museums gab es eine Stärkung. Foto: zVg

Bevor das Fricktaler Museum in eine grosse Renovationspause und die Jahrgänger 1958 in die Sommerpause gehen, trafen sich die Jahrgänger am letzten Dienstag pünktlich um 15 Uhr in der Marktgasse. Zuerst ging es in den Keller. Nach dem Studium der Fabrikordnung der Zigarrenfabrik ...

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