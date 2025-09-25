Immobilien
JAHRESSCHIESSEN DES VERBANDES AARGAUISCHER SCHÜTZENVETERANEN VASV

  25.09.2025 Fricktal, Sport
Foto: zVg
Das 95. Jahresschiessen der Aargauer Schützenveteranen fand kürzlich auf der Regionalschiessanlage «Röti» in Möhlin statt. Das Jahresschiessen 2025, welches wie gewohnt Anfang September vonstatten ging, war für alle Beteiligten ein toller Erfolg. Es herrschte ...

