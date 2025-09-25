JAHRESSCHIESSEN DES VERBANDES AARGAUISCHER SCHÜTZENVETERANEN VASV

Das 95. Jahresschiessen der Aargauer Schützenveteranen fand kürzlich auf der Regionalschiessanlage «Röti» in Möhlin statt. Das Jahresschiessen 2025, welches wie gewohnt Anfang September vonstatten ging, war für alle Beteiligten ein toller Erfolg. Es herrschte ...

Das 95. Jahresschiessen der Aargauer Schützenveteranen fand kürzlich auf der Regionalschiessanlage «Röti» in Möhlin statt. Das Jahresschiessen 2025, welches wie gewohnt Anfang September vonstatten ging, war für alle Beteiligten ein toller Erfolg. Es herrschte überall gute Stimmung, der ganze Schiessbetrieb verlief pannen- und unfallfrei. Allerdings hatten wir es einem ausgerissenen Pferd zu verdanken, dass die Vorbereitungsarbeiten auf den Schiesswettkampf etwas in die Länge gezogen wurden und das «Feuer frei» mit einer halben Stunde Verzögerung durch den Schiessraum hallte. 90 Jahre und noch kein bisschen schiessmüde, das ist unser Kamerad vom Schiesssportverein Muri, Hansruedi Stauffer (03. Februar 1935), er war der älteste Teilnehmer am diesjährigen Jahresschiessen. Ueli Bögli (Foto) wurde Veteranenmeister 300 m Kat. A. (mgt)



