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Jahresrechnung besser als budgetiert

  09.07.2026 Stein

Kirchgemeindeversammlung der Reformierten Kirche Mittleres Fricktal

Die Reformierte Kirche Mittleres Fricktal versammelte sich am 17. Juni zur Kirchgemeindeversammlung im Reformierten Kirchenzentrum in Stein.

Die Einladung und Traktanden wurden im Vorfeld ordnungsgemäss ...

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