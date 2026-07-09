Jahresrechnung besser als budgetiert

Kirchgemeindeversammlung der Reformierten Kirche Mittleres Fricktal

Die Reformierte Kirche Mittleres Fricktal versammelte sich am 17. Juni zur Kirchgemeindeversammlung im Reformierten Kirchenzentrum in Stein.

Die Einladung und Traktanden wurden im Vorfeld ordnungsgemäss publiziert, die Versammlung war damit beschlussfähig. Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Jahresrechnung 2025. Sie schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 29 568 Franken ab und fällt damit besser aus als ursprünglich budgetiert. Die Versammlung genehmigte sowohl die Rechnung als auch die vorgeschlagene Verwendung des Überschusses einstimmig. Die Kirchenpflege dankte der Kirchengutsverwalterin sowie den Revisoren für die sorgfältige Prüfung und Unterstützung.

Finanzplanung

Im Rahmen der Jahresrechnung wurde auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen und der Steuererträge erläutert. Per Ende 2025 zählte die Kirchgemeinde 1353 Mitglieder. Im Jahr 2025 wurden rund 30 000 Franken weniger Steuern eingenommen als im Vorjahr. Die Kirchenpf lege zeigte auf, dass sie sich aktiv mit der Finanzplanung, dem Ausblick und der nachhaltigen finanziellen Entwicklung der Kirchgemeinde beschäftigt. Die Kirchenpflege informierte zudem über die Wahlen für die neue Amtsperiode 2027–2030. Weiter wurde aus der Synode berichtet. Im Anschluss an die offiziellen Traktanden hatten die Anwesenden Gelegenheit für Fragen und Anregungen.

Mit einem Dankeschön würdigte Kirchenpflegepräsident Noah Stritt alle Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen und schloss die Kirchgemeindeversammlung. (nst/)