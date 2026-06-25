Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Jahresrechnung 2025 genehmigt

  25.06.2026 Aargau

Bericht aus dem Grossen Rat

Rolf Schmid, Grossrat SP, Frick

Die Jahresrechnung 2025 des Kantons weist einen Überschuss von 345 Millionen Franken auf. Die Hauptgründe für den hohen Überschuss sind die nicht budgetierte Ausschüttung der Nationalbank ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote