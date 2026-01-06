Immobilien
JAHRESRÜCKCLICK 2025 - MAI

  06.01.2026 Fricktal
START FÜR EIN GROSSES VORHABEN Mit dem Spatenstich startete in Laufenburg der Bau für das milliardenschwere Technologiezentrum mit grossem Redox-Flow-Batteriespeicher. «Ein historischer Tag für uns alle», betonte CEO Marcel Aumer vor den geladenen Gästen.
