JAHRESRÜCKBLICK 2025 - Februar

  04.01.2026 Fricktal
FRICKTALER PRODUZIERT KONZERTE, SHOWS UND FERNSEHSENDUNGEN Der Musiker Dani Sparn aus Magden ist ein Tausendsassa. Er hat sich ein kleines Unterhaltungsimperium aufgebaut. Sparn und sein Team organisieren Veranstaltungen und Fernsehproduktionen in der ganzen Schweiz.
