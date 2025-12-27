Immobilien
JAHRESRÜCKBLICK 2025

  27.12.2025 Fricktal
GROSSBRAND BEI THOMMEN AG Bei der Recyclingfirma Thommen AG in Kaiseraugst ist ein Grossbrand ausgebrochen. Feuerwehren aus der ganzen Region standen im Einsatz. Ein Metallteil ist bei einer Explosion über 200 Meter weit geschleudert worden und hat das Dach eines Wohn- und Gewerbehauses beschädigt. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.
