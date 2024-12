Am Wochenende vom 3./4. Januar 2025 präsentiert die MG Wittnau das, in zahlreichen Proben einstudierte, Jahreskonzert unter dem Motto «Wasserwelten». Es soll ein unbeschwerter Abend werden, mit bekannten Stücken, die das Publikum in die Tiefen und Geheimnisse des Ozeans ...