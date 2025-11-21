JAHRESKONZERT JUGENDMUSIK MÖHLIN

Die Beginnersband «M&Ms» der Musikschule eröffnete, und die Atmosphäre war von Anfang an voller Energie und Vorfreude. Anschliessend begeisterte die Jugendmusik Möhlin unter der Leitung von Kai Trimpin mit einem abwechslungsreichen Programm. Charmant moderiert von ...

Die Beginnersband «M&Ms» der Musikschule eröffnete, und die Atmosphäre war von Anfang an voller Energie und Vorfreude. Anschliessend begeisterte die Jugendmusik Möhlin unter der Leitung von Kai Trimpin mit einem abwechslungsreichen Programm. Charmant moderiert von Aurelia, Fabienne und Szymon, bot der Anlass jungen Talente eine Plattform. Das Konzert war ein Erlebnis für alle Anwesenden und zeigte eindrücklich, wie Musik Generationen verbindet. Ein Dankeschön geht an alle jung gebliebenen musikalischen Freunde, unter anderem von der Musikgesellschaft, welche die Jugendmusik unterstützt haben. «Spielst auch du ein Instrument und möchtest gerne dabei sein, dann komm vorbei. Wir freuen uns auf dich!» Die Jugendmusik probt mittwochs, jeweils von 19.30-21 Uhr. (mgt)

www.jumu-moehlin.ch