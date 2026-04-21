JAHRESKONZERT DES HARMONIKA-ORCHESTERS MÖHLIN

Das Harmonika-Orchester Möhlin (HOM) steckt in den Vorbereitungen für sein bevorstehendes Konzert. Dieses findet am Sonntag, 3. Mai, in der reformierten Kirche Möhlin statt und verspricht einen musikalisch abwechslungsreichen Abend. Unter der Leitung von Dirigent David Meyer hat ...

Das Harmonika-Orchester Möhlin (HOM) steckt in den Vorbereitungen für sein bevorstehendes Konzert. Dieses findet am Sonntag, 3. Mai, in der reformierten Kirche Möhlin statt und verspricht einen musikalisch abwechslungsreichen Abend. Unter der Leitung von Dirigent David Meyer hat das Orchester ein Programm mit schönen und stimmungsvollen Melodien einstudiert.

Ein besonderer Höhepunkt des Konzerts wird zudem ein Auftritt von David Meyer selbst sein, der mit seiner Trompete ein eindrucksvolles Solostück zum Besten geben wird. Das HOM freut sich auf dieses Konzert mit vielen musikalischen Leckerbissen. (mgt)