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JAHRESKONZERT DES HARMONIKA-ORCHESTERS MÖHLIN

  21.04.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Das Harmonika-Orchester Möhlin (HOM) steckt in den Vorbereitungen für sein bevorstehendes Konzert. Dieses findet am Sonntag, 3. Mai, in der reformierten Kirche Möhlin statt und verspricht einen musikalisch abwechslungsreichen Abend. Unter der Leitung von Dirigent David Meyer hat ...

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