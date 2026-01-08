Jahresabschluss der Senioren 55plus

Kürzlich feierten die Senioren 55plus ihren Jahresabschluss in der Jagdhütte in Wegenstetten. Schon bei der Ankunft wurden sie überrascht. Vor der Türe stand ein liebevoll abgestelltes Geschenkpaket, begleitet von einigen herzlichen Zeilen. Abgestellt und gezeichnet – ...

Kürzlich feierten die Senioren 55plus ihren Jahresabschluss in der Jagdhütte in Wegenstetten. Schon bei der Ankunft wurden sie überrascht. Vor der Türe stand ein liebevoll abgestelltes Geschenkpaket, begleitet von einigen herzlichen Zeilen. Abgestellt und gezeichnet – vom Lämmli aus dem Lämmlisloch. Wie die Recherche der Senioren 55plus ergab, stammt dieses Geschenk vom sagenumwobenen Erdmännlein Lämmli, das einst die Höhle am Thiersteinberg bewohnte und den Bauern heimlich gebackene Küchlein und Wähen aufs Pflughaupt legte. So berichten es die Schweizer Sagen aus dem Jahre 1856.

Obwohl den Senioren 55plus das Lämmli an diesem Abend nicht persönlich begegnete und der edle Spender ihnen bis heute nicht bekannt ist, möchten sie ihm von Herzen Danke sagen. Sie wünschen ihm alles Gute und hoffen, dass sich ihre Wege eines Tages wieder kreuzen: «Lämmli, es Grüssen dich herzlich die Senioren 55 plus Wegenstetten». (mgt)