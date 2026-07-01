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«Jagd braucht Herz und Demut»

  01.07.2026 Aargau
39 Jungjäger feierten ihren Jagdfähigkeitsausweis auf der Habsburg. Foto: zVg
39 Jungjäger feierten ihren Jagdfähigkeitsausweis auf der Habsburg. Foto: zVg

Am traditionellen Anlass auf Schloss Habsburg erhielten vier Jungjägerinnen und 35 Jungjäger aus den Händen von Landammann Stephan Attiger und Urs Wunderlin, dem Präsidenten der Jagdprüfungskommission, den Jagdfähigkeitsausweis.

«Hauptpersonen seid Ihr», wandte sich Daniel ...

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