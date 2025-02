Ja zur Christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal

Überwältigende Zustimmung der fünf Kirchgemeinden zum geplanten Zusammenschluss. Die neue «Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal» kann am 1. Januar 2026 starten.

Die stimmberechtigten Mitglieder der fünf christkatholischen Kirchgemeinden Magden-Olsberg, Möhlin, Obermumpf-Wallbach, Rheinfelden-Kaiseraugst und Wegenstetten-Hellikon-Zuzgen-Zeiningen haben am Sonntag in unabhängig voneinander durchgeführten Urnenabstimmungen dem geplanten Zusammenschluss zu einer neuen Kirchgemeinde mit grossem Mehr zugestimmt. Die Zustimmung betrug insgesamt über 90 Prozent (90,41 %) bei einer hohen Wahlbeteiligung von 39,65 %. Die neue Kirchgemeinde trägt den Namen «Christkatholische Kirchgemeinde Fricktal» und soll auf den 1.1.2026 gegründet werden. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Kantonalsynode sowie der Leitungsgremien der Christkatholischen Kirche der Schweiz (Synodalrat und Bischof).

«Wir freuen uns sehr, dass in allen fünf Kirchgemeinden dem Zusammenschluss mit überwältigender Mehrheit zugestimmt wurde und danken unseren Gemeindemitgliedern für ihr Vertrauen und für ihre Unterstützung», kommentiert Silvio Iotti, Kirchenpflegepräsident in Möhlin und Präsident des Gemeindeverbandes der Christkatholischen Kirche im Fricktal, das Abstimmungsergebnis. «Die über 90-prozentige Zustimmung bestätigt eindrücklich den von uns eingeschlagenen Weg und lässt uns mutig in die gemeinsame Zukunft gehen.»

Jürg Waldmeier, Kirchenpflegepräsident der Christkatholischen Kirchgemeinde Magden-Olsberg und Vizepräsident des Gemeindeverbandes fügt hinzu: «Im Namen der fünf Kirchenpflegen danke ich allen, die sich in den vergangenen drei Jahren mit grossem Engagement für den Prozess des Zusammengehens eingesetzt haben. Wir werden jetzt die nächsten Schritte sorgfältig planen und gemeinsam umsetzen und freuen uns schon heute auf den Start unserer neuen Christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal.»

Mit der Bildung einer neuen christkatholischen Kirchgemeinde beabsichtigen die bisherigen fünf Kirchgemeinden vor allem eine Steigerung der Attraktivität ihres Angebotes und eine deutliche Verbesserung ihrer Sichtbarkeit - nach innen wie nach aussen. Die lokalen Bedürfnisse und Erfordernisse der fünf Kirchgemeinden sollen bewahrt werden und die lokalen Ansprechpersonen bleiben erhalten. Das gilt auch für die Pfarrpersonen, die zur besseren Abstimmung und für übergreifende Aufgaben ein Pfarrteam bilden. Durch das gemeinsame Erleben des Glaubens und durch neue Angebote soll das Gemeinschaftsgefühl im gesamten Fricktal gefördert und der Zusammenhalt untereinander gestärkt werden. Die Verschlankung der Organisation mit nur einer Verwaltung wird die Entscheidungswege verkürzen und die Zusammenarbeit weiter verbessern. Zudem wird es in Zukunft einfacher sein, die deutlich reduzierte Anzahl an kirchlichen Behördenämtern zu besetzen. (mgt)