Ja zu höherer Besoldung der Gemeinderäte

Zur Einwohnergemeindeversammlung erschienen 77 von 626 Stimmberechtigten. Gemeindeammann René Heiz konnte auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a begrüssen. Sie behandeln in der Staatskunde aktuell das Thema Gemeinden und waren zu Beginn als Gäste bei der Behandlung der ersten Traktanden anwesend. Die Versammlung genehmigte Protokoll, Rechenschaftsbericht, die Kreditabrechnungen «Sanierung Reservoir Schönenbühl» und «Kontrolle Kanalisations-Hausanschlüsse» sowie den Jahresabschluss 2024. Mit der Zustimmung zur Erhöhung der Gemeinderatsbesoldung wurde die Arbeit der Gemeinderatsmitglieder anerkannt und mit Applaus verdankt. Ebenfalls ohne Diskussionen wurden der Ersatz der Beleuchtung Sportplatz Mehrzweckhalle (MZH) durch LED-Leuchten und die neue Beleuchtung für den oberen Rasenplatz MZH in der Höhe von 31 000 beziehungsweise 36 000 Franken gutgeheissen. Die Ortsbürger erreichten mit 41 Teilnehmenden das Quorum von 38. Sie hiessen sämtliche Traktanden einstimmig gut. Neben den üblichen Geschäften stimmten sie dem Kauf der 37 436 m2 grossen Waldparzelle 1101 «Wolfige» für 70 000 Franken zu. Die Waldhütte, die sich auf der Parzelle befindet, soll instand gestellt und für die Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Unter dem Traktandum Verschiedenes informierte der Gemeinderat über den Stand verschiedener Projekte (Erneuerung Alte Eikerstrasse, Belagssanierung Obermumpferstrasse, Periodische Wiederinstandstellung Flurstrassen, Vier-Dörfer-Grenz-Treff etc.). Der Gemeinderat orientierte die Anwesenden zudem über die laufenden Arbeiten zur Einführung von schulergänzenden Tagesstrukturen in allen drei Gemeinden des Primarschulverbandes Fischingertal. Der Start ist für Februar 2026 geplant. (mgt)