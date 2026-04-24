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Ja und Nein zu den Initiativen

  24.04.2026 Rheinfelden

Der Vorstand der SVP Ortspartei Rheinfelden hat seine Parolen für den Urnengang vom 14. Juni gefasst. Zur eidgenössischen Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» empfiehlt er ein Ja, weil das Wachstum der Bevölkerung in der Schweiz ausser ...

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