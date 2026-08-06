Der Möhliner Ivan Kym wird Mitglied des Schnitzelbank Comité Basel. «Mit Ivan Kym gewinnt das Comité einen ausgewiesenen Fasnachtskenner und eine Persönlichkeit, die wie kaum eine andere für das Zusammenspiel von Rhythmus, Sprache und fasnächtlichem Witz steht. Das Comité schätzt insbesondere seine vertiefte Kenntnis der Basler Fasnacht sowie sein feines Gespür für sprachliche und rhythmische Kompositionen», heisst es in einer Medienmitteilung. Der 1971 geborene Kym ist einer der erfolgreichsten Schweizer Tambouren. Er wurde fünfmal Basler Trommelkönig. Zudem ist er vierfacher Sieger am Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest als Solotambour. Als Komponist hat er rund 98 Trommelkompositionen geschaffen und mit den Chriesibuebe eine Formation von Spitzentambouren gegründet und geprägt. (nfz)