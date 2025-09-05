Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Ist denn ein Mensch perfekt?»

  05.09.2025 Persönlich
«Und wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, dann komme ich zu den Menschen»: Hannah Audebert, Priesterin. Foto: zVg
«Und wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, dann komme ich zu den Menschen»: Hannah Audebert, Priesterin. Foto: zVg

Hannah Audebert ist jetzt Priesterin

Vor gut drei Wochen empfing Hannah Audebert in der Rheinfelder Stadtkirche St. Martin die Weihe zur christkatholischen Priesterin. Ein Gespräch über Gott. Und die Welt.

Ronny Wittenwiler

NFZ: Hannah Audebert, wie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote