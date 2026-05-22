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Isaac Makhdoomi und acht Blockflötengrössen

  22.05.2026 Frick
Isaac Makhdoomi ist am Pfingstsonntag in Frick zu hören. Foto: zVg
Isaac Makhdoomi ist am Pfingstsonntag in Frick zu hören. Foto: zVg

«5. Frick Classics» mit Rheinfelder Blockflötenvirtuosen

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