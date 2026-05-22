Isaac Makhdoomi und acht Blockflötengrössen

In Zeiten der Pandemie lancierte die Kulturkommission Frick in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Frick die klassische Konzertreihe «Frick Classics» bei der Reformierten Kirche Frick. Jetzt ...

«5. Frick Classics» mit Rheinfelder Blockflötenvirtuosen

In Zeiten der Pandemie lancierte die Kulturkommission Frick in Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Frick die klassische Konzertreihe «Frick Classics» bei der Reformierten Kirche Frick. Jetzt dürfen sich Musik- und Klassikliebhaberinnen bereits auf die fünfte Ausgabe freuen.

Am Pfingstsamstag, 23. April, um 20 Uhr, eröffnet das junge Aarauer Musikerpaar, der Pianist Joseph-Maurice Weder und die Violinistin Heidi Schmid, das erste von zwei «5. Frick Classics»-Konzerten. Das Duo beschreibt sein Konzert mit «Tiefe, Charme und Energie» und eröffnet mit Mozarts Sonate für Klavier und Violine in e-Moll.

Als zweiten Programmpunkt bringt das Duo Johannes Brahms 1886 am Thunersee geschriebene Klaviersonate für Violine und Klavier Nr. 2 in A-Dur zur Aufführung

– ungewöhnlich gelöst und heiter mit einem Finale voller Wärme und Gelassenheit.

César Francks 1886 als Hochzeitsgeschenk an den Geiger Eugène Ysaÿe komponierte grandiose Sonate für Violine und Klavier bildet ein eindrückliches Konzertfinale mit dem berühmten Kanon-Thema: zwei Stimmen, die sich verfolgen und zugleich vereinen – und endet erfüllt.

«Von Barock bis Popo» mit Platzwechsel

Am Pfingstsonntag, 24. April, um 17 Uhr, ist der Rheinfelder Blockf lötenvirtuose, Isaac Makhdoomi, zusammen mit seinem Duo-Partner Sebastian Bausch am Cembalo und Klavier im Konzert «Von Barock bis Pop» mitzuerleben – als Novum in der Kirche und im Kirchgemeindehaus der Reformierten Kirche Frick.

In den ersten barocken Stücken wird der Blockflötist Makhdoomi von Sebastian Bausch am Cembalo in der Kirche begleitet. Im zweiten Konzertteil, nach Pause mit Umzug in den Kirchgemeindesaal, führen der Blockflötist Isaac Makhdoomi und Sebastian Bausch am Konzertf lügel über Mozarts 1. Satz aus dem Concerto KV 622 in die Romantik zu Edvard Griegs Peer Gynt-Suiten und Vittorio Montis berühmtem Musikstück Csárdás.

Als Konzerthöhepunkt und Abschluss von «5. Frick Classics» ist der Blockf lötist Isaac Makhdoomi mit seinem eigenen Werk «Mosaik» für acht verschiedene Blockflötengrössen zu erleben. Es ist Isaac Makhdoomi ein Anliegen, sein Instrument in dessen bunt schillernder Klangvielfalt und grosser Flexibilität zusammen mit Publikum erleben zu dürfen. (mgt)

Tickets sind erhältlich in der Buchhandlung Letra, online in www.kulturfrick.ch und 45 Minuten vor Konzertbeginn bei der Ref. Kirche Frick.