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Investitionen von rund 1,1 Millionen Franken

  30.06.2026 Wegenstetten

Für eine Sanierung des Schulhauses 1996 bewilligt die Gemeindeversammlung Wegenstetten 255 000 Franken. Auch die Umsetzung der geplanten Schutzzonenmassnahmen bei der Grundwasserfassung Talmatt in der Höhe von 710 000 Franken gab zu keinen Diskussionen Anlass. Der Projektierungskredit ...

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