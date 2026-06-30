Investitionen von rund 1,1 Millionen Franken

Für eine Sanierung des Schulhauses 1996 bewilligt die Gemeindeversammlung Wegenstetten 255 000 Franken. Auch die Umsetzung der geplanten Schutzzonenmassnahmen bei der Grundwasserfassung Talmatt in der Höhe von 710 000 Franken gab zu keinen Diskussionen Anlass. Der Projektierungskredit ...

Für eine Sanierung des Schulhauses 1996 bewilligt die Gemeindeversammlung Wegenstetten 255 000 Franken. Auch die Umsetzung der geplanten Schutzzonenmassnahmen bei der Grundwasserfassung Talmatt in der Höhe von 710 000 Franken gab zu keinen Diskussionen Anlass. Der Projektierungskredit für eine Strassensanierung Wissler/Krummacher (130 000 Franken) wurde ebenfalls gutgeheissen.

Von den Kreditabrechnungen für die Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs sowie die Dachsanierung mit PV-Anlage beim Schulhaus 1970 wurde in zustimmendem Sinne Kenntnis genommen. Die Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung, des Rechenschaftsberichts 2025 und der Jahresrechnung 2025 erfolgte diskussionslos und mit grossem Mehr.

Unter Verschiedenem verabschiedete Gemeindeammann Felix Wendelspiess den langjährigen Werkhofleiter Robert Moosmann, welcher nach über 27-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand treten darf, und Corinne Llompart-Stofer, welche aufgrund ihres Wegzugs aus der Finanzkommission ausgeschieden ist. Die Einwohnergemeindeversammlung haben 55 der 765 Wegenstetter Stimmberechtigten besucht. (mgt/nfz)