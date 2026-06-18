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INTERNES TURNFEST ALS ERFOLG

  18.06.2026 Sport, Wittnau
Foto: zVg
Foto: zVg

Da die Damenriege Wittnau bei keinem Turnfest angenommen wurde, organisierte sie kurzerhand ihr eigenes internes Turnfest. 23 Turnerinnen machten sich mit dem Velo auf den Weg zu einem abwechslungsreichen und sportlichen Vereinswochenende. Die Velotour führte von Wittnau über Oberhof ...

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