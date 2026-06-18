INTERNES TURNFEST ALS ERFOLG

Da die Damenriege Wittnau bei keinem Turnfest angenommen wurde, organisierte sie kurzerhand ihr eigenes internes Turnfest. 23 Turnerinnen machten sich mit dem Velo auf den Weg zu einem abwechslungsreichen und sportlichen Vereinswochenende. Die Velotour führte von Wittnau über Oberhof und Wölflinswil nach Frick, dann über Gipf-Oberfrick zurück nach Wittnau. Bei jedem Zwischenhalt absolvierten die Teilnehmerinnen verschiedene Wettkämpfe. Neben den klassischen Leichtathletik-Disziplinen sorgten Plauschwettkämpfe für Spass und gute Stimmung. Nach dem wohlverdienten Nachtessen. Anschliessend standen in der Turnhalle lustige Team-Challenges auf dem Programm, bei denen Teamgeist und Geschicklichkeit gefragt waren. Beim Rangverlesen durfte die Festsiegerin den begehrten Pokal entgegennehmen. Besonders erfreulich war, dass sich eine langjährige Turnerin den Titel sichern konnte und für ihre starke Leistung gebührend gefeiert wurde. Danach wurde gemeinsam gelacht, getanzt und auf den gelungenen Anlass angestossen. Die Übernachtung in der Turnhalle rundete das Turnfest-Feeling perfekt ab. (mgt)



