Internationaler Museumstag im Fricktaler Museum

Am Sonntag, 17. Mai, ist wieder Internationaler Museumstag: Weltweit gewähren Museen freien Eintritt. Auch das Fricktaler Museum bietet für diesen speziellen Tag ein besonderes Angebot – exklusiv für Kinder und Familien!

Das Fricktaler Museum lädt Kinder und Familien zu einem besonderen Erlebnisrundgang ein: Gemeinsam mit Pauline Dietschy (1845–1863) reisen Besucherinnen und Besucher ins 19. Jahrhundert und entdecken die Geschichte des Hauses zur Sonne auf spielerische Weise. Pauline ist die Enkelin von Franz Joseph Dietschy (1770–1842), dem Gründer der Salmen Brauerei. Als kleines Mädchen lebt sie mit ihrer Familie im Haus zur Sonne – dem heutigen Fricktaler Museum. Im Audiorundgang begleitet Pauline die Gäste durch ihr Zuhause und erzählt aus ihrem Alltag. Der Rundgang führt durchs historische Dienstbotentreppenhaus bis unters Dach. Unterwegs lauschen die Besucherinnen und Besucher an Türen, hören Geschichten aus dem Familienleben und tauchen in vergangene Zeiten ein. Oben angekommen öffnet sich der Weg zurück in die Gegenwart: Pauline entdeckt, was aus ihrem Elternhaus geworden ist – das heutige Museum.

Am Internationalen Museumstag ist das Fricktaler Museum an der Marktgasse 12 von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos. (mgt)

www.fricktaler-museum.ch