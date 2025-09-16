Interesse an der Nacht der Wirtschaft

Letzte Woche gewährten elf Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen einen Einblick in ihr Schaffen. Fast 400 Personen nahmen an der Nacht der Aargauer Wirtschaft teil. In diesem Jahr standen Unternehmen im Fokus, die im Alltag Robotik und Automation einsetzen. Die Firmen scheuten ...

Letzte Woche gewährten elf Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen einen Einblick in ihr Schaffen. Fast 400 Personen nahmen an der Nacht der Aargauer Wirtschaft teil. In diesem Jahr standen Unternehmen im Fokus, die im Alltag Robotik und Automation einsetzen. Die Firmen scheuten keinen Aufwand und präsentierten sich nicht nur als innovative Arbeitgeber, sondern auch als hervorragende Gastgeber. Aus der Region öffneten die Unternehmen Kalt AG in Leibstadt und die Schweizer Salinen AG in Riburg/Rheinfelden ihre Türen. (mgt/nfz)