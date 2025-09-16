Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Interesse an der Nacht der Wirtschaft

  16.09.2025 Aargau

Letzte Woche gewährten elf Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen einen Einblick in ihr Schaffen. Fast 400 Personen nahmen an der Nacht der Aargauer Wirtschaft teil. In diesem Jahr standen Unternehmen im Fokus, die im Alltag Robotik und Automation einsetzen. Die Firmen scheuten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote