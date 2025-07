Interclub: Fricker Teams unterschiedlich erfolgreich

Den Damen aus der NLA gelingt sensationell der Ligaerhalt

Der Tennisclub Frick blickt auf die Interclub-Saison 2025 zurück. Grosses Highlight: Mit einem 5:1-Sieg im entscheidenden Abstiegsspiel gegen Lenzburg gelang den Damen 30+ aus der NLA sensationell der Ligaerhalt. Den Herren 65+ ist der Ligaerhalt in der NLC ebenfalls geglückt. Die Herren 45+ haben zudem den direkten Wiederaufstieg in die 1. Liga geschafft.

Die Damen 30+ (2L), erst letztes Jahr in die 2. Liga aufgestiegen, mussten sich der «Verletzungshexe» beugen. Der Ausfall von wichtigen Leistungsträgerinnen war zu gewichtig – es kam zum Abstieg. Das Herren-Team aus der 1. Liga erspielte sich den 2. Gruppenplatz und somit ein Aufstiegsspiel gegen Bern Neufeld. Gegen die sehr starken Berner war dann allerdings kein Kraut gewachsen.

Das Herren-Team der 2. Liga hat in den Gruppenspielen überzeugt und ist als Gruppensieger in die Aufstiegsspiele gestartet. Doch trotz verpasstem Aufstieg ist es eine sehr gute Saison gewesen. Erstmals am Start war ein Herren-Team 70+ (1L). Das Team, zusammengesetzt aus Interclub erfahrenen Spielern, Wiedereinsteigern und «Novizen», hat Erfahrungen gesammelt und sich im Verlauf der Meisterschaft gesteigert. Eine gute Ausgangslage für das nächste Jahr, auch wenn heuer nur der 5. Platz herausgeschaut hat. (mgt)

Alle Resultate der einzelnen Teams auf www.mytennis.ch