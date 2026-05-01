Intensiv und erlebnisreich

Kurz nach Ostern begann für 31 Kinder ein ganz besonderes Erlebnis: das diesjährige Streicherund Blockf lötenlager der Musikschule Unteres Fricktal. Bei strahlendem Frühlingswetter trafen sie mit ihren Instrumenten und viel ...

Streicher- und Blockflötenlager

Kurz nach Ostern begann für 31 Kinder ein ganz besonderes Erlebnis: das diesjährige Streicherund Blockf lötenlager der Musikschule Unteres Fricktal. Bei strahlendem Frühlingswetter trafen sie mit ihren Instrumenten und viel Vorfreude im Ferienzentrum Waldegg im Baselbiet ein. Die idyllisch gelegene Anlage zwischen Buus und Rickenbach bot ideale Vorausset-zungen für eine intensive und zugleich erlebnisreiche Woche. Während die jungen Musikerinnen und Musiker im Jugendhaus untergebracht waren, probte parallel die Musikschule Liestal im Haupthaus – Musik erfüllte somit das gesamte Gelände.

Nach dem Einrichten der Zimmer ging es rasch zur Sache: Erste Kennenlernspiele auf dem Sportplatz sorgten für eine lockere Atmosphäre, bevor die musikalische Arbeit in drei Gruppen begann. Unter der Leitung von Illianna Garnier (Blockf löte), Stefan Häusler (Violine) und Cellistin Elisa Sieber wurde täglich intensiv geprobt. Ein besonderer Fokus lag auf einem gemeinsamen Werk: dem «Bolero» von Maurice Ravel, den Stefan Häusler eigens für das Lagerorchester arrangiert und auf sieben Minuten gekürzt hatte. Das Stück entwickelte sich zu einem eindrücklichen Gemeinschaftserlebnis. Auch kulinarisch waren die Teilnehmenden bestens versorgt. Das Küchenteam bereitete täglich abwechslungsreiche Mahlzeiten zu und überraschte zwischendurch mit süssen Stärkungen – genau das Richtige nach intensiven Proben.

Für Abwechslung sorgte ein Ausflug zur Farnsburg am Mittwochnachmittag. Ein weiteres Highlight folgte am Donnerstagabend mit einer spannenden Schatzsuche. Auch Bewegung und Spiel kamen nicht zu kurz: Am Freitagnachmittag sorgte ein Sportund Spassturnier mit Kubb, Fussball-Kegeln, Seilspringen und Gruppenakrobatik für Energie. Der Freitagabend klang gemütlich am Lagerfeuer aus. Am Samstag stand das Abschlusskonzert auf dem Programm. Nach dem Aufräumen präsentierten die drei Gruppen – die «Notenschlüssels», die «7/8 Caramels» und «Tri-Olé!» – ihr musikalisches Können vor Publikum. Die jungen Musikerinnen und Musiker führten dabei selbst durch das Programm. Bei bestem Wetter endete das Lager mit der Rückkehr in die Arme der Eltern – müde, aber erfüllt von einer Woche voller Musik, Gemeinschaft und unvergesslicher Erlebnisse. (mgt)