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Intensiv und erlebnisreich

  01.05.2026 Fricktal
Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten ihr Können beim Abschlusskonzert. Foto: zVg
Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten ihr Können beim Abschlusskonzert. Foto: zVg

Streicher- und Blockflötenlager

Kurz nach Ostern begann für 31 Kinder ein ganz besonderes Erlebnis: das diesjährige Streicherund Blockf lötenlager der Musikschule Unteres Fricktal. Bei strahlendem Frühlingswetter trafen sie mit ihren Instrumenten und viel ...

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