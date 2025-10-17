Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Integration fördern

  17.10.2025 Aargau
Die Unterstützung in der Wohnung ist hilfreich. Foto: zVg
Die Unterstützung in der Wohnung ist hilfreich. Foto: zVg

Die Caritas sucht dringend Freiwillige für ihr Projekt «Wohnstart». Bei diesem Mentoringprojekt vermitteln Freiwillige im Rahmen von Hausbesuchen Wohnwissen an Geflüchtete. Das 2021 im Auftrag des Kantons Aargau gestartete Projekt wurde bereits bei 185 Haushalten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote