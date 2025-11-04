Immobilien
Inspirierender Vortragsabend

  04.11.2025 Frick
Vera Haag Arbenz hielt einen Vortrag über die Tätigkeit der Organisation «medica mondiale». Foto: zVg
Engagement für Frauenrechte weltweit

Die Frauen des Soroptimist Club Fricktal treffen sich jeden Monat. Das Meeting von Ende Oktober stand im Zeichen des internationalen Engagements für Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten.

