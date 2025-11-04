Inspirierender Vortragsabend

Die Frauen des Soroptimist Club Fricktal treffen sich jeden Monat. Das Meeting von Ende Oktober stand im Zeichen des internationalen Engagements für Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten.

Engagement für Frauenrechte weltweit

Die Frauen des Soroptimist Club Fricktal treffen sich jeden Monat. Das Meeting von Ende Oktober stand im Zeichen des internationalen Engagements für Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten.

Das monatliche Meeting des Soroptimist International Club Fricktal fand Ende Oktober im Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche Frick statt – grosszügig und kostenlos zur Verfügung gestellt von der Kirchgemeinde. Als Gastreferentin begrüsste der Club Vera Haag Arbenz, Stiftungsrätin der Medica Mondiale Foundation Switzerland. In ihrem eindrücklichen Vortrag berichtete sie über die Arbeit von «medica mondiale», einer Organisation, die sich seit über 30 Jahren für Frauen und Mädchen einsetzt, die in Kriegs- und Krisengebieten sexualisierte Gewalt erfahren haben.

Mit bewegenden Beispielen zeigte Vera Haag Arbenz auf, wie die Stiftung Betroffene nicht nur medizinisch und psychologisch unterstützt, sondern sie auch auf dem Weg zu Selbstbestimmung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit begleitet.

Ebenso wichtig sei die politische Arbeit von «medica mondiale», die auf die strukturelle Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen abzielt.

Die Anwesenden zeigten sich tief beeindruckt vom nachhaltigen Engagement und der Kraft, die in der solidarischen Unterstützung von Frauen weltweit liegt. Der Abend regte zu intensiven Gesprächen an – und bestärkte die Soroptimistinnen in ihrem eigenen Auftrag, sich für Bildung, Gleichstellung und Frauenrechte einzusetzen. Das Meeting wurde als sogenanntes Sparmeeting abgehalten. Der gespendete Betrag von 2500 Franken wird vollumfänglich «medica mondiale» zukommen.

Ausblick: Orange Days 2025

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Soroptimist Club Fricktal an den Orange Days – der internationalen Kampagne der UNO gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Vom 25. November bis 10. Dezember werden weltweit Gebäude und Wahrzeichen in Orange erleuchtet, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Der Club Fricktal wird sich mit eigenen Aktionen und Informationsangeboten beteiligen und ruft die Bevölkerung zur Solidarität und zum Hinschauen auf. (mgt)

