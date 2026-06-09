INSIEME-WANDERUNG ZUM SINNESPFAD

Die Frühlingswanderung von Insieme-Rheinfelden fand bei schönstem Sommerwetter statt. Weil nicht alle die Hitze gut vertragen, wurde ganz entspannt gewandert. Dafür nahmen sich alle umso mehr Zeit, die Sinne zu schärfen: Was hört man im Wald? Was riecht man und wer wohnt ...

Die Frühlingswanderung von Insieme-Rheinfelden fand bei schönstem Sommerwetter statt. Weil nicht alle die Hitze gut vertragen, wurde ganz entspannt gewandert. Dafür nahmen sich alle umso mehr Zeit, die Sinne zu schärfen: Was hört man im Wald? Was riecht man und wer wohnt im Wald? Beim wunderbaren Grillplatz angekommen, konnte man schon die Würste brutzeln hören. Unter dem riesigen Blätterdach genoss die Gruppe gemütlich einen Apéro und vertilgte dann die Grillwürste mit Brot. Frisch gestärkt wurde auch noch die Sprache fleissig trainiert. Im Anschluss halfen alle den Grillplatz sauber aufzuräumen voller Vorfreude auf das Highlight des Tages – das Dessert! Im Rest. Rössli Gipf-Oberfrick genehmigte sich jeder einen feinen Coupe. Fröhlich, glücklich und zufrieden verabschiedeten wir uns und kehrten nach Hause zurück. (mgt)



