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INSIEME-WANDERUNG ZUM SINNESPFAD

  09.06.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Frühlingswanderung von Insieme-Rheinfelden fand bei schönstem Sommerwetter statt. Weil nicht alle die Hitze gut vertragen, wurde ganz entspannt gewandert. Dafür nahmen sich alle umso mehr Zeit, die Sinne zu schärfen: Was hört man im Wald? Was riecht man und wer wohnt ...

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