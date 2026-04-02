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Insieme Rheinfelden: Erfreulicher Rückblick

  02.04.2026 Stein
Generalversammlung im Lindensaal der MBF in Stein. Foto: zVg
Generalversammlung im Lindensaal der MBF in Stein. Foto: zVg

Gutbesuchte Generalversammlung

Insieme Rheinfelden führte in der MBF in Stein ihre Generalversammlung durch. Die Anwesenden durften einen erfreulichen Rückblick zur Kenntnis nehmen.

Die Präsidentin ad interim, Pilar Cirelli, begrüsste im Lindensaal der MBF in ...

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