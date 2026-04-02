Insieme Rheinfelden: Erfreulicher Rückblick

Insieme Rheinfelden führte in der MBF in Stein ihre Generalversammlung durch. Die Anwesenden durften einen erfreulichen Rückblick zur Kenntnis nehmen.

Gutbesuchte Generalversammlung

Insieme Rheinfelden führte in der MBF in Stein ihre Generalversammlung durch. Die Anwesenden durften einen erfreulichen Rückblick zur Kenntnis nehmen.

Die Präsidentin ad interim, Pilar Cirelli, begrüsste im Lindensaal der MBF in Stein 42 Mitglieder, Ehrenmitglieder, Gäste und freiwillige Helfer zur Generalversammlung vom 27. März. Vorstandsmitglieder, Vereinsmitglieder, freiwillige Helfer, Spender, Gönner und Freunde des Vereins helfen Insieme jeweils, Projekte für die Menschen mit Behinderung aufrechtzuerhalten. Die verschiedenen Freizeitangebote – wie Wandern, Vereinsreisen, Adventsfeiern, Rock’n’Roll, Freizeitgruppen und Kurse – bieten einen wertvollen Ausgleich zum Arbeitsalltag, stärken soziale Kontakte und ermöglichen persönliche Entfaltung. Im Freizeittreff FambiKi zum Beispiel wird eine gelungene Mischung aus Entspannung, Bewegung und Kreativität gelebt, die die Lebensqualität der Teilnehmenden nachhaltig steigert.

Eindrückliche Präsentation

Der Rückblick auf das Jahr 2025 erfolgte mittels einer eindrücklichen Präsentation – mit vielen Fotos von den verschiedenen Anlässen und einem Videoclip über einen Ausflug des FambiKi nach Augusta Raurica. Der Verein gedachte an der Versammlung zudem der Mitglieder, die im vergangenen Jahr leider verstorben waren.

Die Präsidentin bedankte sich herzlich bei allen Spendern und Gönnern, die durch ihre regelmässige Unterstützung die nötige Sicherheit geben, weiterhin für die Menschen mit Behinderung da sein zu können.

Ebenfalls wurde die neue Homepage (www.insieme-rheinfelden.ch), die in den nächsten Tagen online gehen wird, von Manuel Cirelli vorgestellt.

Zwei eingereichte Anträge wurden angenommen. Das Protokoll dieser GV wird auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Nach wie vor sucht der Verein engagierte Personen, die sich aktiv einbringen möchten. Ein Anruf genügt – und genau zu diesem Schritt möchten die Verantwortlichen von Insieme herzlich ermutigen. (mgt)