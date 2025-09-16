INSIEME-RHEINFELDEN AUF REISEN

Die Vereinsreise von Insieme-Rheinfelden führte die Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Angehörigen dieses Jahr in die Ostschweiz. Am frühen Morgen startete die fröhliche Schar ins Neckertal zum Baumwipfelpfad in Mogelsberg. Der gemütliche Spaziergang hoch in den Bäumen begeisterte alle. Anschliessend ging die Reise weiter Richtung Toggenburg nach Unterwasser, wo es mit der Standseilbahn zum Iltios auf 1350 Meter ü. M. ging. Im Restaurant genossen alle das wunderbare Essen mit Dessert. Anschliessend begann die Wanderung auf dem bekannten Klangweg. Auf den überdimensionalen «Instrumenten» konnte man spielen und hören, wie es in den Bergen und auf den Alpweiden tönt. Auf der Alp Sellamatt angekommen, musste sich jeder entscheiden, ob er für die Talfahrt in die Gondel steigen oder auf dem luftigen Sessellift Platz nehmen will. Unten angekommen, wartete bereits der Car für die Rückreise ins Fricktal. (mgt)



