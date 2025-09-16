Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

INSIEME-RHEINFELDEN AUF REISEN

  16.09.2025 Rheinfelden
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Vereinsreise von Insieme-Rheinfelden führte die Menschen mit Beeinträchtigung und ihre Angehörigen dieses Jahr in die Ostschweiz. Am frühen Morgen startete die fröhliche Schar ins Neckertal zum Baumwipfelpfad in Mogelsberg. Der gemütliche Spaziergang hoch in den ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote