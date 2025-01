Ins Jubiläumsjahr gestartet

TSV Frick Volleyball für die Zukunft gerüstet

Am vergangenen Sonntag feierte der TSV Frick Volleyball den Auftakt in sein 50-Jahre-Jubiläum. Im Rahmen der ersten Heimrunde in der Saisonrückrunde feierte sich der Verein gebührend. Die Präsidentin Corinne Willi, der OK-Präsident Richi Frey und das langjährige Vereinsmitglied Dieter Franz richteten Worte des Dankes und der Freude über das Bestehen des Vereins und Erlebtes an die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder. Mit einem über 80-köpfigen Nachwuchs blickt der Verein in eine aktive und hoffentlich erfolgreiche Zukunft.

Die Vereinsmitglieder feierten sich im Anschluss bei einem Apéro und der Entgegennahme von goldener Sportbekleidung.

Im Verlauf des Jubiläumsjahres finden weitere «goldene» Anlässe statt; so der Golden Pasta Plausch am 2. März oder der Golden Osterlauf am 19. April. (mgt)

