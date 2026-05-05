Innovationskraft ausgezeichnet

Mit dem Unternehmenspreis setzen sich die Aargauische Kantonalbank und der Aargauische Gewerbeverband gemeinsam für eine starke und zukunftsfähige Aargauer Wirtschaft ein. Kürzlich wurde die Auszeichnung vor 600 Gästen bereits zum 19. Mal verliehen. In seinem Gastreferat betonte Christoph Schaltegger, Professor für politische Ökonomie und Direktor des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, dass die vermeintlich komfortable finanzielle Lage der Schweiz nicht zu Sorglosigkeit verleiten dürfe. Trotz niedriger Schuldenquote und geringer Zinslast nehme die Diskrepanz zwischen wirtschaftlichem Wachstum, staatlichen Verpflichtungen und finanziellen Handlungsspielräumen zu. Diese Entwicklung werde sich nicht von selbst korrigieren. Die zentrale Herausforderung besteht nicht mehr darin, zusätzliche Mittel zu beschaffen, sondern die vorhandenen Mittel klar zu priorisieren. Gerade unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen wird unternehmerische Exzellenz sichtbar. Siegerin in der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen regional» wurde die Huplant Pflanzenkulturen AG. Sie hat sich seit 2001 vom Drei-Mann-Betrieb zum modernen Bio-Topfpflanzenproduzenten mit eigenem, überregional bekanntem Gartencenter entwickelt. Siegerin der Kategorie «Bestes Aargauer Unternehmen national» wurde die smARTec Veranstaltungstechnik AG. Als Spezialist für mobile Veranstaltungstechnik und digitale Events verbindet das Unternehmen modernste Technologien mit Kreativität und Leidenschaft. Siegerin des Leuchtturmpreis wurde die Firma Lumvin AG in Baden für die Wiederverwendung von 1600 umgerüsteten Leuchten bei der Sanierung der Berufsschule Lenzburg. (mgt/nfz)