Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Innovationskraft ausgezeichnet

  05.05.2026 Aargau

Mit dem Unternehmenspreis setzen sich die Aargauische Kantonalbank und der Aargauische Gewerbeverband gemeinsam für eine starke und zukunftsfähige Aargauer Wirtschaft ein. Kürzlich wurde die Auszeichnung vor 600 Gästen bereits zum 19. Mal verliehen. In seinem Gastreferat ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote