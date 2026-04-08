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«Infrastruktur ist bereits stark ausgelastet»

  08.04.2026 Fricktal
Bei der S-Bahn sollen vorerst keine doppelstöckigen Züge zum Einsatz kommen. Archivfoto: Valentin Zumsteg
Bei der S-Bahn sollen vorerst keine doppelstöckigen Züge zum Einsatz kommen. Archivfoto: Valentin Zumsteg

Im Januar haben 13 Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte ein Postulat eingereicht, in dem sie sich für einen Ausbau der S-Bahn in der Region Basel stark machten. Die Antwort der Regierung liegt jetzt vor – ändern wird sich vorerst nichts.

Valentin Zumsteg

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