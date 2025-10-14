Infoveranstaltungen der Kanti Stein

Am 29. und 30. Oktober 2025 jeweils um 18.30 Uhr finden die Informationsveranstaltungen der Kanti Stein im Saalbau in Stein statt. An beiden Abenden wird das gesamte Angebot der Kanti Stein (Gymnasium und Fachmittelschule) vorgestellt sowie das Anmeldeverfahren für Fricktaler ...

Am 29. und 30. Oktober 2025 jeweils um 18.30 Uhr finden die Informationsveranstaltungen der Kanti Stein im Saalbau in Stein statt. An beiden Abenden wird das gesamte Angebot der Kanti Stein (Gymnasium und Fachmittelschule) vorgestellt sowie das Anmeldeverfahren für Fricktaler Schülerinnen und Schüler erläutert. Nach einem allgemeinen Informationsteil besteht die Möglichkeit, mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen und individuelle Fragen zu klären.

Diese Informationsveranstaltungen richten sich in erster Linie an die aktuellen Drittklässlerinnen und Drittklässler der Oberstufe im Fricktal sowie deren Angehörige. Aufgrund der beschränkten Anzahl Plätze bitten wir um Anmeldung über unsere Homepage www.kantistein.ch.(mgt)