Informationsanlass zur Abstimmung über den Eigenmietwert

Am 28. September entscheidet das Stimmvolk über den Bundesbeschluss zu den kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften. Diese Abstimmung ist eigentlich eine Entscheidung über die Abschaffung der Eigenmietwert-Besteuerung, einer Steuer auf ein fiktives Einkommen, die allen Eigentümern von selbstbewohnten Immobilien auferlegt wird. Die SVP Ortspartei Rheinfelden lädt alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 25. August, 19.30 Uhr, in die Trinkhalle des Kurbrunnens Rheinfelden zu einem öffentlichen Informationsanlass zum Thema ein. Wir freuen uns, mit Herrn Markus Meier, Direktor des Hauseigentümerverbands Schweiz, einen sehr kompetenten Referenten in Rheinfelden begrüssen zu dürfen, der die komplexe Materie im Detail erläutern wird. Der Eintritt ist frei. (mgt)